Stadt- und Hafenfest Ein Kessel Buntes in Wittenberge Von Ralf Falbe | 21.08.2022

Das 29. Stadt- und Hafenfest begann bereits am Freitagabend mit einer heißen Eröffnungsfeier am Nedwighafen. Im Laufe des Wochenendes konnten Besucher zahlreiche Darbietungen und Musikveranstaltungen in der Elbestadt besuchen.