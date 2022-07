Der Wittenberger Stadtverordnete Sören Herms (CDU) war zu Besuch bei der Katzenauffangstation in Perleberg. Jetzt will er sich für eine Kastrationspflicht von Katzen in Wittenberge einsetzen. FOTO: Gina Werthe up-down up-down Tierschutzverein Prignitz e.V. Abgeordneter will Kastrationspflicht für Katzen in Wittenberge Von Gina Werthe | 26.07.2022, 16:10 Uhr

Es ist kein Ende in Sicht. Die Katzenauffangstation in Perleberg des Tierschutzvereins Prignitz ächzt unter der Masse an hilfsbedürftigen Kätzchen. Dem will ein Wittenberger Stadtverordneter nun entgegenwirken, fordert Kastrationspflicht.