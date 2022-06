FOTO: Hanno Taufenbach Guten Morgen Mein Kollege schlägt ungewohnte Töne an Eine Kolumne von Martina Kasprzak | 01.06.2022, 05:00 Uhr

Der Friedensteich in Wittenberge öffnet am Mittwoch seine Tore. Mein Kollege will am Wochenende erstmals dort in die Fluten springen. Es sollte aber bitte schön nicht so kalt sein.