Wittenberger bringen Ideen ein Bibliothek, Atelier, Treffpunkt: So könnte das ehemalige Kaufhaus Magnet genutzt werden Von Gina Werthe | 19.10.2023, 15:03 Uhr Im ehemaligen Kaufhaus Magnet soll die neue Wittenberger Stadtbibliothek einziehen. Foto: Martin Ferch up-down up-down

In das ehemalige Kaufhaus Magnet in Wittenberge soll die Stadtbibliothek einziehen. Doch was passiert mit den anderen Etagen? Wittenberger haben ihre Ideen eingebracht.