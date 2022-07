Am Montag waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wittenberge bei einem Feldbrand an der Elbbrücke aktiv. FOTO: Gina Werthe up-down up-down Der Stadtschleicher Tatütata – die Feuerwehr ist da Eine Kolumne von Der Stadtschleicher | 26.07.2022, 17:13 Uhr

Bei all dem Sirenen-Geheul in Wittenberge kommt man ja gar nicht mehr hinterher. Da ist es auch mal an der Zeit, „Danke“ zu sagen.