Der bunte Umzug durch die Wittenberger Innenstadt hob die Stimmung. FOTO: Ronald Ufer Wittenberge feiert Sind es Regen- oder Sonnenschirme in der Bahnstraße? Von Ronald Ufer | 09.07.2022, 15:48 Uhr

Sonne oder Regen, so richtig konnte sich das Wetter beim Zirkus in der Wittenberger Innenstadt am Sonnabend nicht entscheiden. Doch pünktlich zum Umzug schien die Sonne.