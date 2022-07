Bei einem Workshop durften die Kinder selbst einmal Trompete spielen. FOTO: Ronald Ufer up-down up-down Workshop bei der Festspielwoche Wenn die Trompete die Kinder ruft Von Ronald Ufer | 12.07.2022, 16:07 Uhr

Kinder an klassische Musik heranzuführen - Das haben sich die Stadtwerke gemeinsam mit den Organisatoren der Wittenberger Elblandfestspielwoche vorgenommen. Am Dienstag konnten sich Kinder an der Trompete versuchen.