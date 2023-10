Kooperation mit FSV Veritas Neue AG: Schüler der Elblandgrundschule können ihr Fußballtalent entdecken Von Gina Werthe | 11.10.2023, 16:39 Uhr Die Schüler der Wittenberger Elblandgrundschule können künftig an einer Fußball AG teilnehmen. Foto: Pflege Fritz up-down up-down

Mit dem neuen Schuljahr wird der Wunsch einiger Kinder der Elblandgrundschule in Wittenberge wahr. Künftig können sie in einer Fußball AG kicken. So kam es dazu.