Eine Trauerseeschwalbe Foto: Jürgen Nelting/Archiv up-down up-down Wittenberge Schüler bauen Brutinseln für bedrohte Schwalben Von Frank Liebetanz | 08.02.2023, 06:00 Uhr

Die Junior-Ranger AG an der Albert-Schweitzer-Schule in Wittenberge will Brutinseln für eine bedrohte Schwalbenart bauen.