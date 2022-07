Der Schienenstrang vor dem Bahnhof Wittenberge FOTO: Ralf Falbe up-down up-down Guten Morgen Abenteuer am Schienenstrang Eine Kolumne von Ralf Falbe | 25.07.2022, 05:00 Uhr

In fremden Städten sitze ich gerne am Bahnhof herum. Man trifft interessante Menschen, bekommt ein kaltes Bier und kann in fremde Welten eintauchen. Kurz: Es passiert etwas.