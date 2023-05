Als Museumsleiter muss man sich schwierigen Fragen stellen. Welche Konsequenzen Entscheidungen für die Einrichtung haben können, erfahren Besucher in der neuen Ausstellung „Schatz oder Schrott“ des Wittenberger Stadtmuseums. Foto: Gina Werthe up-down up-down Besucher werden zum Museumsleiter Schatz oder Schrott: Was schlummert im Stadtmuseum von Wittenberge? Von Gina Werthe | 16.05.2023, 13:33 Uhr

Was ist relevant für die Stadtgeschichte? Was ist Schatz, was ist Schrott? Mit diesen Fragen beschäftigt sich eine neue Ausstellung im Stadtmuseum „Alte Burg“. Besucher können aktiv über die Zukunft des Museums mitentscheiden.