Rastplatz mit Elbblick Wittenberger können an der alten Badeanstalt eine Pause machen Von Hanno Taufenbach | 07.09.2022, 11:12 Uhr

Die Sitzgruppe an der alten Badeanstalt an der Elbe in Wittenberge ist fertig. Der Rotary Club Perleberg und die Prignitzer Wirtschaftsjunioren haben die Fläche neu gestaltet. Dankeschön sagt die Stadt.