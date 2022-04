Rosario Raittie ist der neue Chefkoch im Fährmann im Nedwighafen. FOTO: Hanno Taufenbach Zum Fährmann in Wittenberge Sizilianer backt jetzt auch Pizza Von Hanno Taufenbach | 01.04.2022, 14:07 Uhr

Am Samstag startet das Restaurant Zum Fährmann in Wittenberge in die neue Saison. Am Herd steht Rosario Raittie, ein echter Sizilianer. Mit ihm gibt es hier künftig eine italienische Küche.