Tobias Hagge von den Real Comedian Harmonists gibt Veronika Dietrich einen Handkuss. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down Elblandfestspiele 2023 Real Comedian Harmonists singen für Veronika Dietrich in Wittenberge Von Hanno Taufenbach | 08.07.2023, 15:18 Uhr

Dieses Geschenk zum Start in den Ruhestand ist einmalig: The Real Comedian Harmonists singen für Veronika Dietrich live „Veronika, der Lenz ist da“. Damit überrascht die Diakonie Bad Wilsnack ihre Mitarbeiterin. So kam es dazu.