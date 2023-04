Schaufelraddampfer „Dresden“ machte am Mittwochabend im Wittenberger Hafen fest, den das Schiff am nächsten Morgen wieder verließ. Foto: Kai Horstmann up-down up-down Flusskreuzfahrt auf der Elbe Der Raddampfer „Dresden“ ankert in Wittenberge Von Kai Horstmann | 13.04.2023, 17:11 Uhr

Ein historischer Schaufelraddampfer hat heute früh in Wittenberge seinen Anker gelichtet. Die „Dresden“ legte auf ihrer Elbefahrt zwei Stopps in Wittenberge ein. Ihr Kapitän erinnert sich an eine historische Fahrt.