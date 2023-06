Am 14. Juni protestieren Apotheken bundesweit. Auch Apotheker aus der Prignitz werden daran teilnehmen. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Bundesweiter Apotheken-Protesttag Prignitzer Apotheken legen am 14. Juni ihre Arbeit nieder Von Gina Werthe | 12.06.2023, 17:34 Uhr

Am 14. Juni bleiben die Türen vieler Apotheken in ganz Deutschland verschlossen. Sie nehmen an einem bundesweiten Protesttag teil. Diese Apotheken in der Prignitz werden ebenfalls nicht erreichbar sein.