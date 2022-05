Steffi Kubelka freut sich, dass die neu eröffnete Markthalle in Wittenberge eine Milch-Tankstelle anbietet. FOTO: Gina Werthe Regionale Produkte Profi-Tester wünschen sich mehr Obst und Gemüse Von Gina Werthe | 02.05.2022, 16:33 Uhr

Vier Wochen lang haben sie regionale Produkte in der Prignitz gekauft. Jetzt trafen sich die Profi-Tester und tauschten sich über ihre Erfahrungen aus. Eines wurde dabei klar: Das Angebot an regionalem Gemüse und Obst könnte größer sein. Der Tourismusverband Prignitz hatte die Aktion in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung gestartet.