Mit einem Probetag am kommenden Freitag beteiligen sich die „elblandwerker*“ an den ersten Brandenburger Zuzugswochen. Los geht es um 9 Uhr, wenn sich Interessierte und elblandwerker* zum Stehfrühstück auf dem Wittenberger Wochenmarkt treffen, um zum Probearbeiten im Coworking Space zu radeln. Leihräder stehen am Bahnhof und der Tourist-Information bereit. Beim Mittagessen in der Denkmal-Kantine Alte Zellwolle können sich Gäste und Coworkende kennenlernen. Die Karaoke Night im Stadtsalon Safari rundet den Tag mit Kultur und Party ab.

Lesen Sie auch: Neue Arbeitsformen etablieren sich

Als eine von 20 regionalen Mitgliedsinitiativen werben die elblandwerker* in ihren Netzwerken und auf Social-Media-Kanälen dafür, Wittenberge und die Prignitz zum neuen Lebensmittelpunkt zu machen. „Zielgruppe sind Großstädter nicht nur aus Berlin und Hamburg, die ihre Zukunft im ländlichen Raum suchen, beispielsweise junge Familien“, erläutert Christian Soult, Community Manager der elblandwerker*. „Wir wollen am Freitag Menschen, die schon von der Prignitz gehört haben und sich ein Leben hier vorstellen können, nach Wittenberge holen. Wir hoffen auch auf Interessierte, die noch wenig von der Region wissen, aber einfach neugierig sind.“

Auch selbst für die Prignitz entschieden

„Sehr gerne machen auch wir im nordwestlichsten Zipfel von Brandenburg mit bei den ersten Brandenburger Zuzugswochen. Mit unserem ICE-Bahnhof mitten zwischen Berlin und Hamburg liegen wir auch nur jeweils eine Stunde von den Metropolen entfernt. Wer es in den nächsten zwei Wochen nicht schafft, kann das ganze Jahr über zum Probewohnen, Coworken und Austausch mit der Community in die Prignitz kommen”, betont Soult.

Lesen Sie auch: Ideen und Kreativität sollen ländlichem Raum eine Zukunft geben

Diese potenziellen Zuzügler in die Region wollen die elblandwerker* mit ihren persönlichen Erfahrungen überzeugen. „Wir standen ja alle vor einiger Zeit an diesem Punkt, haben uns für die Prignitz entschieden, sind inzwischen hier angekommen“, so Soult. Es habe trotz der kurzfristigen Information über die Initiative bereits erste Kontakte für den Freitag gegeben.

Aktuelle Job- und Wohnungsangebote

Aktuelle Jobangebote in der Prignitz stellen die elblandwerker* auf ihrem Jobboard online zusammen: https://elblandwerker.de/arbeit/jobboard/ . Und wer bereits mit dem Gedanken spielt, sich in der Region anzusiedeln, findet auf https://elblandwerker.de/ und im Austausch mit der Community die besten Wohnangebote.

Lesen Sie auch: Leben und arbeiten in Kleinstädten