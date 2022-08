Jessica Röckert arbeitet in der Sonnen-Apotheke in Wittenberge. Sie will Pharmazeutisch-technische Assistentin des Jahres werden und übt bereits fleißig für den Fall, dass sie es in das Finale schafft. Dort muss sie auch ihr Wissen im Rezepturbereich beweisen, wie das Herstellen von Salben.

Foto: Gina Werthe