Evelin und Jürgen Heider organisieren in der Prignitz die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Foto: Ronald Ufer up-down up-down Prignitz: Weihnachten im Schuhkarton Es ist wieder an der Zeit, Päckchen zu packen Von Ronald Ufer | 25.10.2022, 17:01 Uhr

Für bedürftige Kinder und Jugendliche in Osteuropa werden in der Prignitz wieder Pakete gepackt. Sie können vom 7. bis 14. November bei der Aktion Weihnachten im Schuhkarton in Wittenberge und Perleberg abgegeben werden.