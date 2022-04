In diesem Jahr stehen nur die alten Stellflächen im Nedwighafen zur Verfügung. FOTO: Ronald Ufer Caravanplatz Wittenberge Touristen stehen vor verschlossener Zufahrt Von Hanno Taufenbach | 07.04.2022, 15:41 Uhr

Im vergangenen Jahr standen die Caravanfahrer dicht an dicht. In diesem Jahr bleibt die Teilfläche am Nedwighafen in Wittenberge frei. Der Platz muss neu genehmigt werden.