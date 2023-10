Neue Online-Angebote Per Klick von Zuhause: Wittenberger Stadtverwaltung wird digitaler Von Gina Werthe | 16.10.2023, 13:28 Uhr Katja Evertz ist die Digital-Beauftragte der Stadt Wittenberge. Foto: Gina Werthe up-down up-down

Alles wird digitaler. So auch die Wittenberger Stadtverwaltung. Immer mehr Verwaltungsdienstleistungen sollen online angeboten werden und so den Bürgern den extra Weg in die Verwaltung ersparen. Das ist neu.