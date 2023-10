Das Ensemble der sechs Wandbilder in Wittenberge ist am Wochenende fertiggestellt worden. Die Künstler waren auch abends und am Sonntag am Werk, um die Verzögerungen durch das Regenwetter aufzuholen. Dabei kam es zu einer kuriosen Situation. „Plötzlich stand die Polizei vor mir, als ich auch die niedrige Wand neben meinem Giebelbild in der Rathausstraße zu gestalten begann“, erzählte Polina Soloveichik am Samstagnachmittag bei einem Künstlergespräch mit Wittenberger Einwohnern in der Ansprech.Bar.

Ein Bürger hatte die Beamten alarmiert. „Er glaubte wohl, die Wand gehöre nicht zum Wandbild und ich dürfte dort nicht malen“, so die Künstlerin. Die Situation ließ sich aber leicht klären.

Viele Gespräche und Besuch von Lehrern und Schülern

Sonst hatte Polina Soloveichik weniger Kontakt während der Farbenrausch-Woche. Vor allem, weil sie meist sehr weit oben auf dem Gerüst stand, um das Gesicht zu gestalten – eine aufwendige Detailarbeit. Künstlerkollegen berichteten hingegen von angenehmen und anregenden Gesprächen während der Gestaltung der großen Giebelbilder. Es habe Fragen zum Stil, dem Thema, der Ausführung, aber auch zu ihrem Leben als Künstler gegeben.

Wandbilder am ZOB/Lenzener Straße. Foto: Ronald Ufer

Besonders gut getroffen hatte es Siguna Wiehr, die das Vogelflug-Bild in der Perleberger Straße schuf. Für sie gab es sogar ein Catering. „Die Hausbesitzerin hat mich mit Essen, Kaffee, Tee und Kuchen versorgt. Das hatte ich noch nie.“ Zwei Kunstlehrerinnen schauten zu Gesprächen vorbei. Schüler verfolgten das Entstehen des Werkes. Es kamen zu allen Bildern aber auch Menschen von außerhalb, oft mit Zeitungsausschnitten, um die Künstler und die Werke zu erleben.

Einmaliges Projekt in so einer kleinen Stadt wie Wittenberge

Die Künstler, die noch mit Farbe beschmiert direkt von ihren Arbeiten in die Gesprächsrunde gekommen waren, erläuterten ihre Arbeitsweisen. Die Herangehensweisen reichten von der freien Gestaltung ohne Skizze allein inspiriert vom Thema – wie bei dem Künstler Engin Dogan – bis zu akribischen Vorbereitungen. Letzteres auch, weil einige Akteure, die alle schon einen Namen in der Kunstwelt haben, erstmals mit solch großen Formaten arbeiteten.

Wandbilder am ZOB. Foto: Ronald Ufer

Da kam es schon vor, dass sich beispielsweise Polina Soloveichik nach einer längeren Arbeitsphase fragte, wo genau sie inzwischen auf dem Gerüst stehe. Erfreut zeigte sich „Various“ vom Künstlerduo „Various & Gould“ wie alle anderen Künstler über die Freiheit der Gestaltung der Themen, die ihnen die Stadt eingeräumt hatte. Ohnehin sei das Projekt einmalig in einer solch vergleichsweise kleinen Stadt.

Der Kampf mit dem Regen

Auch über das Wetter wurde gesprochen. Der Wind hatte einen Farbeimer vom Gerüst in der Rathausstraße geweht. Nasse Stellen an den Wänden erzwangen Pausen. Der Regen erzeugte Farbschlieren, zum Teil lief ausgewaschene Farbe über andere Bildteile.

Vogelschwarm in der Perleberger Straße. Foto: Ronald Ufer

Die Künstler mussten immer wieder korrigieren und nachmalen, auch wenn sie das eigentlich für die Authentizität der Werke und des Entstehungsprozesses der Werke sonst nicht tun. Fotograf Gerhard Baack bat Siguna Wiehr, beim Vogelbild der Perleberger Straße für die Authentizität im Randbereich einige der Farblaufspuren nicht zu beseitigen.

Gegenwind auf Facebook und positive Gespräche vor Ort

Ein Thema der Gesprächsrunde war auch die Differenz zwischen der radikalen, zum Teil beleidigenden Ablehnung der Kunstaktion auf Facebook und den nur positiven Gesprächen vor Ort. Wenn es allen gefalle, sei es eigentlich keine Kunst. Diese müsse Widerspruch erzeugen, meinte Engin Dogan. Andere verwiesen darauf, dass das Internet Menschen ermuntere, anonym Wut und Frust abzulassen.

Mit der Veritas-Madonna fing alles an. Foto: Ronald Ufer

Various glaubt, dass sich viele ablehnende Meinungen mit der Zeit ändern, die Arbeiten zumeist letztlich akzeptiert werden würden. Wenn ein Bild die Menschen aus dem Alltag aufschrecke und nur zehn Sekunden zur Betrachtung einlade, erfülle es seinen Zweck, so das Credo der Künstler.

Weitere Giebelbilder könnten hinzukommen

Die vier Arbeiten am ZOB harmonierten erstaunlich gut, konstatierte Kathrin Maltzahn, Wittenberges Stadtplanerin. Das sei nicht absehbar gewesen, angesichts der doch sehr verschiedenen Gestaltungen. Das sei eher ein Zufall, es habe keine Absprachen gegeben, räumte Various ein.

Vor dem Gespräch hatte es einen Rundgang mit rund 70 Kunstinteressierten zu den sechs Giebelbildern gegeben. Einbezogen wurde auch die im Vorjahr gestaltete „Veritas-Madonna“, die Initialzündung für die Aktion Kunstrausch. Diese solle in den kommenden Jahren weitergehen, denn für das Projekt wurden 37 Giebel als Orte für solche Werke identifiziert. Eine Vielzahl großformatiger Giebelbilder könnte das Stadtbild und das Image aufwerten, die Innenstadt verschönern und mehr Besucher anziehen.