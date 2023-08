In Wittenberge laden die Vereinsmitglieder des MSC Neptun beim Stadt- und Hafenfest zu Kaffee und Kuchen am Vereinsheim auf dem Königsdeich ein. Am 20. August ab 14 Uhr sind Interessierte willkommen.

