Montagsdemo Wittenberge Sprecher fordert sofortige Friedensgespräche Von Hanno Taufenbach | 19.09.2022, 17:16 Uhr

Die dritte Woche in Folge gibt es heute eine Montagsdemo in Wittenberge. Erstmals meldet sich der Veranstalter zu Wort, aber der möchte anonym, bleiben. Eine Botschaft kündigt Georg Emmermann an.