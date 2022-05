Am Dienstag mussten Polizeibeamte einen Mann mit Handschellen sichern. Er hatte einen Mann mit einer Schere bedroht. FOTO: Hanno Taufenbach Polizeieinsatz Wittenberge Beteiligter agierte unter 2,6 Promille Von Gina Werthe | 04.05.2022, 14:28 Uhr

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in der Perleberger Straße in Wittenberge, weil ein Mann mit einer Schere bedroht wurde. Die Polizeidirektion Nord informierte nun über weitere Details.