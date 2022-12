Anja Becker zeigte ihre meisterliche Aufguss-Show. Foto: Ronald Ufer up-down up-down Kristall Therme in Bad Wilsnack Mit Handtuch, Musik und Lichteffekten zur Aufguss-Meisterschaft in die Sauna Von Ronald Ufer | 11.12.2022, 14:16 Uhr

Große Shows bei 85 Grad gab es am Wochenende in Bad Wilsnack zu erleben. In der Kristall Therme wurde um den Cup und die Meisterschaftsteilnahme im Freestyle-Aufguss gekämpft.