Stadtsalon Safari Wittenberge Autorin Michaela Maria Müller eröffnet Veranstaltungssaison Von Martina Kasprzak | 30.04.2022, 10:52 Uhr

Der Stadtsalon Safari in Wittenberge startet in seine Saison. Zum Auftakt am Freitagabend las die Berliner Autorin Michaela Maria Müller aus ihrem Roman „Mitterndorf“. Den hat sie als Coworkerin teils hier geschrieben.