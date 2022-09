Am 19. Dezember versuchte ein 21-jähriger Mann in Wittenberge einen Bekannten niederzustechen. Dafür muss er sich nun vom dem Landgericht in Neuruppin verantworten. Symbolfoto: dpa up-down up-down Angriff in Wittenberge Das Gutachten zeigt: 21-jähriger Messerstecher ist psychisch krank Von Ruth Hellenbruch | 14.09.2022, 16:36 Uhr

Am 19. Dezember versuchte ein 21-jähriger Mann in Wittenberge einen Bekannten niederzustechen. Dafür muss er sich nun vom dem Landgericht in Neuruppin verantworten. Das psychiatrische Gutachten zeigt: Der Täter leidet an paranoider Schizophrenie.