Meister Eckart bei der Arbeit: Das Schaubuden-Zauber-Varieté ist zu Gast in Wittenberge und verzaubert die Zuschauer. FOTO: Ralf Falbe up-down up-down Festspielwoche Wittenberge Schaubuden-Zauber-Varieté zieht Wittenberge in seinen Bann Von Ralf Falbe | 15.07.2022, 12:24 Uhr

Skurrile Illusionen, charmante Hellseherei und verblüffende Zaubertricks von Meister Eckart und The Sideshow Charlants - Am Donnerstag wurde es magisch in der Elbestadt.