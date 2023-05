Hans-Joachim Böse, der sich für die Ausstellung engagierte, spielt bei der Eröffnung neben dem Bild „Die Zeitgeige“. Foto: Ronald Ufer up-down up-down Schaub-Ausstellung in Wittenberge Maler aus Wittenberge stellt erstmals in der Elbestadt aus Von Ronald Ufer | 13.05.2023, 17:26 Uhr

Werke des 1917 in Wittenberge geborenen Malers Harald Schaub sind erstmals in der Elbestadt zu sehen. Er vereinte mehrere Stilrichtungen in seinen Werken, blieb figurativen Elementen trotz Gegenwindes treu.