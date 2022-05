Es ist faszinierend, an welchen unterschiedlichen Punkten im Leben gleichaltrige Menschen stehen können. Als Kind glaubte ich zum Beispiel immer, dass ich irgendwann mal mit meiner besten Freundin gleichzeitig schwanger werden würde und unsere Kinder dann auch beste Freunde werden würden. Und jetzt stehen wir da, meine Beste im Kinder-Wahn und würde am liebsten direkt einen Braten in der Röhre haben wollen. Und dann bin da ich, die einmal geträumt hat, dass sie schwanger wäre und schon im Traum dachte: „Alles klar, mein Leben ist jetzt vorbei.“ Also verstehen Sie mich nicht falsch, Kinder sind bestimmt toll und geben einem ganz viel. Aber ich glaube, jetzt wäre ich echt noch eine Raben-Mutter. Ich meine, ich lache bei Videos, wo Eltern ihren Babys eine Käsescheibe ins Gesicht werfen und die dann anfangen zu quaken. Muss ich noch mehr sagen oder reicht das als Beweisaufnahme?