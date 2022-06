Mit Produkten aus der Prignitz verabschiedet Harald Pohle(links) Landrat Torsten Uhe. FOTO: Renè Hill Abschied im Kreistag Prignitz Torsten Uhe: „Es lohnt sich, für diesen Landkreis zu arbeiten!“ Von Renè Hill | 10.06.2022, 11:46 Uhr

In sieben Wochen endet die Amtszeit von Landrat Torsten Uhe. Die Kreistagssitzung am Donnerstag war damit seine letzte, an der er in dieser Funktion teilnahm. So heißt ein Tagesordnungspunkt: Verabschiedung Landrat Uhe.