Mit XTREM:NORMAL haben der Stadtsalon Safari, hier vertreten von Juliette Cellier, in Kooperation mit dem Kulturbetrieb der Stadt Wittenberge eine Künstlerresidenz entworfen. FOTO: Fabian Lehmann up-down up-down Aufruf an die Bevölkerung Wittenberge wird Residenz für zahlreiche Künstler Von Fabian Lehmann | 26.08.2022, 10:54 Uhr

Eine Woche lang werden verschiedenste Künstler im alten Kaufhaus Magnet in Wittenberge residieren und so die Elbestadt in einen Ort der Kreativität und des Austausches verwandeln.