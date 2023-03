Die Künstlerin Masha Lofft will mit der Ausstellung im alten Wittenberger Kaufhaus ein Zeichen gegen den Leerstand setzen. Foto: Caroline Hähnel up-down up-down Ausstellungseröffnung In Wittenberge füllen Künstler leerstehende Schaufenster Von Caroline Hähnel | 24.03.2023, 14:27 Uhr

In Wittenberge wurde die Ausstellung „Kunst und Raritäten“ eröffnet. Künstler aus der Prignitz und angrenzenden Regionen präsentieren ihre Werke in den Fenstern des alten Kaufhauses in der Bahnstraße 51.