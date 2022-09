Der globale Klimastreik steht bevor. Symbolfoto: Julian Weber/dpa/dpa-tmn up-down up-down Fridays For Future Klimastreik findet auch in Wittenberge statt Von Thorben Oberhag | 22.09.2022, 05:27 Uhr

Am Freitag, 23. September, soll die Demonstration ab 12 Uhr am Bahnhof in Wittenberge starten.