Am Freitag demonstrierten Menschen in Wittenberge für mehr Klimaschutz. Es ging auch um den Bau der A14. Foto: Gina Werthe up-down up-down Globaler Klimastreik Demonstranten fordern mehr Klimaschutz in Wittenberge Von Gina Werthe | 03.03.2023, 16:48 Uhr

Am Freitag hat Fridays for Future zu einem Globalen Klimastreik aufgerufen. Auch in Wittenberge fand eine Demonstration statt. Unter anderem wurde sich gegen den Bau der A14 ausgesprochen.