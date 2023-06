Nichts mit Spiel- und Kletterspaß: Wegen eines Wespennestes muss ein Spielgerüst – das auch „Spinne“ genannt wird – im Wittenberger Clara-Zetkin-Park gesperrt werden. Am Freitag seien die Insekten gemeldet worden, wie Lars Wirwich, Ordnungsamtsleiter der Stadt, mitteilt.

„Mit dem Absperren haben wir erst einmal die Gefahr gebannt. Jetzt müssen wir sehen, wie es weitergeht.“ Denn so einfach das Nest zu entfernen, sei nicht möglich. Wespen stünden unter Naturschutz. Welche Art im Park ihr Quartier gebaut habe, könne Wirwich derzeit noch nicht sagen. „Wir wissen nur, dass sie im Erdboden sind.“

Keine Fälle von gestochenen Kindern bekannt

Der Ordnungsamtsleiter habe den Fall an den zuständigen Sachbereich Umwelt in der Stadtverwaltung weitergegeben. Hier werde sich entscheiden, wie mit dem Nest weiter verfahren wird, ob eine Entfernung einfach so zulässig ist, die Untere Naturschutzbehörde eine Sondergenehmigung erteilen muss oder das Gerüst über einen längeren Zeitraum gesperrt bleibt.

Bislang seien dem Ordnungsamt Wittenberge keine Fälle von gestochenen Kindern bekannt, so Wirwich abschließend.