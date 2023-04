Melina hat sich für einen Schmetterling entschieden und lässt sich schminken. Die Kita Schlauchfüchse aus Wittenberge hatte Sonnabend zu einem Tag der offenen Tür eingeladen, Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down Kita Schlaufüchse Wittenberger Erzieher stellen Eltern ihr neues Konzept vor Von Hanno Taufenbach | 29.04.2023, 13:18 Uhr

Die Kinder der Kita Schlaufüchse in Wittenberge haben einen eigenen Garten und eigene Hühner. Was die Kita noch zu bieten hat, erfuhren Besucher am Sonnabend. Dazu gehört auch ein neues pädagogisches Konzept.