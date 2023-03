Köchin Andrea Krüger lässt die Kinder die Kita Schlaufüchse in die Töpfe gucken. Foto: Inka Reblin up-down up-down Kita Schlaufüchse Wittenberge Kinder schauen ihrem Lieferanten in die Kochtöpfe Von Inka Reblin | 10.03.2023, 15:14 Uhr

In ihrer Projektwoche Gesunde Ernährung besuchten Kinder aus der Wittenberger Kita „Schlaufüchse“ am Freitag ihren Essenslieferanten. In der Küche der Cafeteria vom Bürgerzentrum schauten sie in die Kochtöpfe.