Bei der Wittenberger Wein- und Biermeile am 10. Juni wird wieder eine große Auswahl an Getränken angeboten. Foto: Paul Lukas Primke
Wein- und Biermeile Am 10. Juni wird die Bahnstraße in Wittenberge zur Partymeile Von Paul Lukas Primke | 27.05.2023, 05:00 Uhr

Der Wittenberger Interessenring lädt am 10. Juni erneut zur Wein- und Biermeile ein. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Angebot an Getränken und Live-Musik an sechs Standorten.