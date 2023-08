In Wittenberge hatte ein Mann mit einem ihm bis dato unbekannten Kontakt über soziale Medien kommuniziert. Dann wurde der 25-Jährige zur Zahlung eines dreistelligen Geldbetrages aufgefordert.

Mann wurde aufgefordert, Bilder zu schicken

Im Rahmen der Unterhaltung hatte laut Mitteilung der Polizei das unbekannte Gegenüber ihm weibliche Nacktbilder geschickt und ihn aufgefordert, ebenfalls Bilder zu schicken. Daraufhin übersandte er Bilder mit nacktem Oberkörper, weigerte sich aber, die geforderten Genitalbilder zu senden.

Wenig später wurde der Mann aus Niedersachsen erneut kontaktiert. Dabei wurde ihm angedroht, dass die Bilder an seine Social-Media-Kontakte versendet würden, sollte er nicht einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag zahlen. Als der Zahlungsdienstleister die Zahlung an den angegebenen Empfänger blockierte, erstattete der Mann am Montagabend Anzeige.