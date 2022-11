Nach einer kurzen Pause geht es für diese zwei Wittenberger zurück in den Einsatz. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down Gleich zwei Feuer in der Region Wittenberge: Haus in der Johannes-Runge-Straße brennt Von Hanno Taufenbach | 29.11.2022, 08:59 Uhr

In einem leer stehenden Haus in Wittenberge brennt es. Die Kameraden brauchen Hilfe, denn die eigene Drehleiter ist bereits in einem anderen Dorf bei einem Großbrand im Einsatz. Beide Einsätze laufen noch.