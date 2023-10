Projekt gegen den Ärztemangel In der Rathausstraße in Wittenberge entsteht ein neues Ärztehaus Von Caroline Hähnel | 05.10.2023, 17:07 Uhr In Wittenberge soll ein neues Ärztehaus dazu beitragen, die medizinische Versorgung in Stadt und Region sicherzustellen. Symbolfoto: Stephan Jansen up-down up-down

Wittenberge geht neue Wege, um Ärzte in die Prignitz zu holen. Im Zentrum der Elbestadt soll ein neues Ärztehaus entstehen, in dem sich Mediziner ansiedeln können. Am 1. November starten die Baumaßnahmen. Das ist geplant.