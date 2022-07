Die Wittenberger Freunde Jessica, Gaby und Henry bei der Abkühlung im Eiscafé Venezia FOTO: Ralf Falbe up-down up-down Hitzewelle in der Prignitz Abkühlung in der Eisdiele Von Ralf Falbe | 20.07.2022, 16:30 Uhr

Die hohen Temperaturen sorgen derzeit für starke körperliche Belastungen. Abkühlung suchen die Bürger in Parks, am Wasser oder in der Eisdiele.