In Hinzdorf versammelten sich etliche Prignitzer, um den Herrentag zu feiern. Foto: Gina Werthe up-down up-down Die Prignitz feiert Herrentag Partylaune in Hinzdorf: Das bedeutet Herrentag für die Prignitzer Von Gina Werthe | 18.05.2023, 16:34 Uhr

Geschmückte Fahrräder, gute Musik und Flaschen, die im Rucksack klappern. Für viele ist das Fahrradfahren und gemeinsame Feiern am Herrentag Tradition. Wir haben einige Prignitzer in Hinzdorf getroffen und gefragt, was Herrentag für sie bedeutet.