Mit der Eintragung in das Ehrenbuch der Stadt Wittenberge wurde im November 2011 die Redaktionscrew der „Prignitzer Heimat" geehrt, darunter Günter Rodegast (5. v. l.) als Mitbegründer und langjährig verantwortlicher Redakteur. Foto: Christiane Schomaker Gedenken an Heimatforscher Günter Rodegast widmete seine Freizeit intensiv der Regionalgeschichte Wittenberge Von Barbara Haak | 29.12.2022, 12:05 Uhr

Fast sechs Jahrzehnte lebte Günter Rodegast in Wittenberge und forschte hier in seiner Freizeit intensiv zur Regionalgeschichte. Nun ist der in Chemitz geborene Diplom-Geschichtslehrer gestorben.