Dienstagabend erreicht die Kameraden die Wohnung mit dem Küchenbrand nur über ein Fenster. Foto: Fabian Lehmann up-down up-down Löscheinsatz in Wittenberge Angebranntes Essen löst Großeinsatz aus Von Fabian Lehmann | 23.11.2022, 14:54 Uhr

Gleich zweimal in kurzer Abfolge musste die Wittenberger Feuerwehr zu Wohnungseinsätzen ausrücken: Am Dienstagabend und am Mittwochmorgen. Es sah spektakulärer aus, als es am Ende war.