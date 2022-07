Gesundheitsbuddys sollen nicht nur zum Austausch dienen und Einsamkeit entgegenwirken. Mit ihnen steht auch ein wenig körperliche Bewegung auf dem Programm, um die Gesundheit zu unterstützen. FOTO: Jens Kalaene/dpa (Symbolfoto) up-down up-down Neues Angebot in Wittenberge Gesundheitsbuddys unterstützen Senioren Von Gina Werthe | 06.07.2022, 11:22 Uhr

Was ist denn ein Buddy? - Zu Deutsch bedeutet dieses Wort so viel wie „Kumpel“ oder „Freund“. Diese Übersetzung könnte in Zukunft auch für Wittenberger eine Rolle spielen. Die Stadt überlegt, das Konzept der „Gesundheitsbuddys“ einzuführen.