Auf-Wind hat Gesine Elstermann dieses Bild genannt. Sie eröffnet ihre Ausstellung auf der Ölmühle in Wittenberge am 24. März. Foto: privat Vernissage Ölmühle Wittenberge Gesine Elstermann zeigt gefühlte Arbeiten auf Acryl Von Hanno Taufenbach | 20.03.2023, 10:40 Uhr

Gesine Elstermann lässt ihrem Pinsel alle Freiheiten. Er wählt die Farben, ist völlig frei in seinen Bewegungen. Schauen Sie selbst. Die Vernissage findet am 24. März auf der Ölmühle in Wittenberge statt.